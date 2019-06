Un tifoso prega Wanda: “Fai rimanere Icardi”. Lei risponde: “Lavoro fatto”- FOTO

Nonostante la stagione altalenante soprattutto per quanto accaduto fuori dal campo, Mauro Icardi sarà uno dei pezzi pregiati sul piatto del prossimo mercato. Wanda permettendo. Se l’Inter, secondo quanto trapela, avrebbe scaricato l’attaccante, non gradito al neo tecnico Antonio Conte, il tifo nerazzurro sarebbe ancora dalla parte del proprio capitano, cercato anche dalla Roma per provare ad inserirlo nell’affare Dzeko. Tante sono state infatti le testimonianze di affetto sui social, come quella di oggi. Un tifoso infatti ha commentato così una foto sul profilo Instagram della moglie dell’argentino: “Fai rimanere Icardi“. Una richiesta a cui Wanda ha risposto con un enigmatico: “Lavoro fatto“.