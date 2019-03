Stampa spagnola, la Roma pensa a Todibo del Barcellona per la difesa

Jean-Clair Todibo non ha ancora giocato una partita ufficiale con il Barcellona, eppure il giovane difensore francese è stato già adocchiato da altre pretendenti. Come riporta il portale del quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, la Roma è sulle tracce del centrale difensivo classe 1999. Il club giallorosso ha provato a tastare il terreno il terreno tramite intermediari, facendo sapere ai blaugrana di essere interessato sia al prestito che a un eventuale trasferimento definitivo. Al momento, però, il Barcellona ritiene Todibo un buon prospetto per il futuro e non intende lasciarlo partire, soprattutto senza avere la certezza di aver messo le mani sul cartellino di de Ligt dell’Ajax. Se però dovesse andare in porto l’acquisto dell’olandese, i blaugrana si ritroverebbero con ben 5 centrali difensivi in rosa, e a quel punto Todibo potrebbe lasciare Barcellona. L’ultima parola spetterà al tecnico dei catalani, Ernesto Valverde.