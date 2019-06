Stampa inglese, Dzeko offerto al Tottenham: c’è il ‘no’ dei londinesi

Il futuro di Edin Dzeko è ancora tutto da scrivere. Il centravanti bosniaco sembra ormai ad un passo dal lasciare la Roma, ma dovrebbe comunque rimanere a giocare in Italia, destinazione Inter. Secondo quanto riporta il tabloid inglese Daily Star, l’entourage del bosniaco avrebbe offerto il calciatore al Tottenham, trovandosi però davanti un muro. Il club londinese, infatti, non ritiene il numero 9 della Roma un buon investimento, avendo già a disposizione Fernando Llorente come riserva di Harry Kane, e ha rifiutato la proposta.