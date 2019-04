Stampa francese, Mourinho verso la Ligue 1: avvistato all’aeroporto di Lione

José Mourinho sbarca a Lione e fa scattare l’allarme in Francia, e non solo. Come riporta il magazine francese ‘Entreprendre‘, questa mattina l’ex allenatore di Inter, Real Madrid e Manchester United – accostato nelle ultime settimane anche alla Roma – è stato avvistato all’aeroporto Saint-Exupéry di Lione. Da tempo Jean-Michel Aulas è alla ricerca di un successo di Bruno Genesio, e così le voci di mercato hanno cominciato a correre nonostante le smentite degli ultimi giorni. L’incontro tra l’esuberante presidente dell’Olympique Lione e lo ‘Special One’ portoghese non è ancora stato confermato, ma inevitabilmente a Lione sognano già di vederlo in panchina.