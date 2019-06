La Roma farà di tutto per trattenere Nicolò Zaniolo. Garantisce Gianluca Di Marzio, che a Sky Sport ha ribadito la ferrea volontà giallorossa di non scendere a compromessi per il giovane talento. Allo stesso modo però, come è capitato anche nel recente passato con il Liverpool per le operazioni Alisson e Salah , qualora arrivasse una offerta davvero importante la Roma potrebbe vacillare e rimettere in discussione tutto.