Roma, si avvicina Petrachi. Al Torino può finire Pezzella

Gianluca Petrachi è sempre vicino alla Roma. Il direttore sportivo del Torino incontrerà la prossima settimana il presidente Urbano Cairo per trovare una soluzione per l’addio. I giallorossi l’hanno da tempo contattato e hanno scelto lui per il dopo-Monchi, ma va trovata ancora la formula per liberarlo. Secondo Tuttomercatoweb nell’operazione potrebbero rientrare due giovani, uno dei quali è Salvatore Pezzella, regista classe 2000 della Primavera che piace tanto al Torino. I prossimi giorni sono quelli decisivi per sbloccare la trattativa. Il primo compito per Petrachi sarà quello di trovare l’allenatore della prossima stagione.