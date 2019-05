Giovanni Di Lorenzo è il primo colpo del Napoli. Il club di Ancelotti – come riporta La Gazzetta dello Sport – annuncerà nella giornata di domani l’acquisto del terzino dell’Empoli. Ai toscani andranno 10 milioni: l’accordo c’era da tempo ma Giuntoli ha scelto di accelerare la trattativa dopo che altri club si erano mossi su di lui, tra cui la Roma. In settimana sono previste le visite mediche. In due anni all’Empoli sei gol in 74 presenze.