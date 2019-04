Roma, Sarri nel toto allenatore. Castles: “Non sarebbe contrario a licenziarsi dal Chelsea”

“Sono stato informato che Sarri non sarebbe contrario al licenziamento da parte del Chelsea” è il pensiero di Duncan Castles, giornalista inglese del Sunday Time e del Daily Record, riportato oggi dal thesun.co.uk. Quello del tecnico ex Napoli è un profilo che più volte è stato accostato anche alla Roma per il dopo Ranieri. Ruolo chiave, in tal senso, lo giocherebbe Franco Baldini che avrebbe individuato nel toscano l’allenatore perfetto per il club giallorosso. Ipotesi che potrebbe prendere corpo da qui a fine stagione considerando come lo stesso Sarri, a detta sempre di Duncan Castles, non sarebbe felice del suo tempo trascorso a Londra e non gradirebbe più lavorare con i Blues.