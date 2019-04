Roma pronta ad alzare il muro per Zaniolo: il club vuole blindare il suo gioiello

La Roma vuole blindare Nicolò Zaniolo. Dalla Germania questa mattina è arrivata la notizia dell’assalto imminente del Bayern Monaco, pronto a mettere sul piatto 50 milioni per fare dell’ex Inter l’erede di James Rodriguez. Come riporta Gazzetta.it, l’impressione è che sia i bavaresi, che la Juventus e il Manchester City (altre pretendenti di lusso) dovranno mettersi l’anima in pace, almeno per un altro anno.

Domani Massara incontrerà Pallotta a Boston per il solito meeting di aggiornamento, al quale dovrebbe partecipare anche Baldini. Tra gli argomenti, oltre a quelli riguardanti allenatore e ds del futuro, ci sarà proprio il rinnovo del 22 giallorosso. Da qui a giugno, sarà una delle priorità.