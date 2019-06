Il nome nuovo per la porta della Roma è quello di Vasilios Barkas. Il portiere dell’AEK Atene piace alla Roma, che ha recapitato ai greci un’offerta da 7-8 milioni. Come scrive Il Tempo, il club greco manterrebbe il 15% sulla rivendita del classe ’94. Olsen nel frattempo piace in Inghilterra e potrebbe salutare Roma dopo solo una stagione.