Roma, Ponce verso la Russia: vicino il trasferimento allo Spartak

Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Ezequiel Ponce. L’attaccante argentino è reduce da una stagione fenomenale con la maglia dell’AEK Atene, con ben 21 gol messi a segno. Il club greco, però, non riscatterà il bomber classe ’97 a causa delle condizioni economiche tra cartellino e ingaggio (il giocatore guadagna 1,2 millioni). Per questo Ponce tornerà a Trigoria, ma non per restarci: come riporta ‘Sport Express’, l’argentino è vicino al trasferimento allo Spartak Mosca. Secondo il portale russo l’operazione verrà concretizzata a breve e nelle casse della Roma dovrebbero andare 7-8 milioni di euro. Battuta la concorrenza del CSKA Mosca, che non era disposto a sborsare quella cifra.