Roma-Petrachi, Cairo: “Ha un contratto fino al 2020, per ora lo considero a bordo”

In casa Roma, oltre alla questione allenatore, tiene banco anche il futuro della direzione sportiva. L’erede designato di Monchi sembra essere da tempo Gianluca Petrachi: il dirigente del Torino conosce bene la Serie A e con i giallorossi si è già raggiunto un principio di accordo. L’ostacolo più grande al suo approdo a Trigoria è Urbano Cairo, che non ha intenzione di lasciar partire il suo direttore sportivo. Il patron granata, nel postpartita di Torino-Sassuolo, ha commentato così a Sky Sport: “Petrachi ha un contratto fino al 2020, non si è parlato di altro, per il momento lo considero a bordo”.