Roma, per il centrocampo si valuta anche Fer

L’addio di De Rossi ha aperto una voragine nella rosa della Roma a centrocampo. I giallorossi dovranno reperire sul mercato sicuramente uno o due centrocampisti, soprattutto considerando che se arriverà un’offerta adatta per Nzonzi, il francese verrà ceduto. In quest’ottica, con una disponibilità economica non altissima, la Roma sta cercando anche qualche occasione: una di queste, come riporta calciomercato.it, porta a Leroy Fer. Il 29enne dello Swansea è reduce dalla stagione nella Serie B inglese con 25 presenze all’attivo in campionato. L’olandese rappresenta una chance importante perché ha il contratto in scadenza questo giugno e arriverebbe quindi a zero. La Roma lo sta valutando.