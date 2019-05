Roma, Cragno rinnova col Cagliari: “Mi sento parte integrante di questa città” – FOTO

Non sarà facile per la Roma portare via da Cagliari Alessio Cragno. Il portiere rossoblù, tra i protagonisti della stagione di Serie A, ha infatti rinnovato il proprio contratto con gli isolani fino al 2024 (quello precedente aveva scadenza 2022). L’ufficialità è arrivata proprio dal club sardo, che ha voluto blindarlo da possibili offerte in estate, anche dai giallorossi che sembravano aver scelto lui per ripartire dopo l’esperienza negativa con Olsen. “È stata una stagione piena di emozioni, che purtroppo non è terminata come volevamo. Da qui ripartiamo ancora più carichi: questa è la base per migliorarci”, ha scritto lui sul suo profilo Instagram.