Roma, “missione” Manolas: cinque gare per trattenerlo

Kostas Manolas è uno dei pezzi pregiati per il mercato estivo. Il greco ha sempre detto di voler restare alla Roma, tranne poi fare un po’ retromarcia il primo aprile scorso, subito dopo la sconfitta casalinga con il Napoli. “Il mio futuro? Non lo so, lo sa solo Dio”. Una frase buttata lì, enigmatica, ma diversa dalle tante espresse sul tema in precedenza. Già, perché Manolas (che ha rinnovato il contratto lo scorso anno fino al 2022) ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro e, a quel prezzo, fa gola a tanti dei top-club europei, scrive Gazzetta.it. Italiani ed esteri, a partire da quelli inglesi della Premier (all’Arsenal e a Manchester, per esempio, ci stanno pensando eccome). E la Roma? Con la Champions potrebbe provare a tenerlo, a convincerlo. Senza, sarebbe un addio quasi certo, con buona soddisfazione di entrambi. Di Manolas che andrebbe a cercare nuovi stimoli altrove e della Roma che piazzerebbe un’ottima plusvalenza (Manolas fu pagato nel 2014 13 milioni più 2 di bonus, prezzo ampiamente ammortizzato) per sistemare in parte il bilancio.