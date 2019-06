Roma, l’agente di Trincao: “Affascinante vederlo in giallorosso. Fonseca l’uomo giusto”

Paulo Fonseca corre verso la Roma. Oggi l’incontro positivo con i dirigenti giallorossi, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accelerata decisiva nell’accordo con lo Shakhtar Donetsk. “Credo che sia un allenatore completo e molto carismatico. Le sue squadre vincono titoli giocando un calcio bello e di alto livello, è quello giusto per la Roma”, parola di Bruno Carvalho. L’agente FIFA, proprietario della ‘Team of Future’, ha parlato a calciomercato.com del tecnico che presto dovresse sedere sulla panchina della Roma ma non solo. Carvalho è anche il procuratore di diversi talenti portoghesi come Francisco Trincao, stellina della nazionale Under 20 attualmente al Mondiale: “È uno dei migliori calciatori giovani al mondo. È un ragazzo molto ambizioso e molto esigente con se stesso. Vediamo cosa li reserva il futuro, ma credo che farà cose importanti nel calcio. È un grande talento. Lui alla Roma? Piace a molti grandi club europei, sarebbe certo affascinante vederlo in una squadra come la Roma, dove negli ultimi anni sono approdati tanti giovani di talento. Poi la Roma ha anche la tradizione di giocare un bel calcio e se l’allenatore sarà Fonseca, continuerà a giocare un calcio offensivo”.