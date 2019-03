Roma, continua il toto ds: Ausilio in pole, Campos e Petrachi restano in lizza

La rivoluzione in casa Roma è pronta a partire. Il club giallorosso è sempre alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Monchi: come riporta AdnKronos, la dirigenza giallorossa sta continuando a lavorare sotto traccia per Piero Ausilio, attuale ds dell’Inter. Dopo l’arrivo di Beppe Marotta, il suo rinnovo in nerazzurro resta in bilico, con il ds pronto ad accettare una nuova sfida a livello professionale.

Il dirigente dell’Inter non è l’unico candidato: in lizza anche Luis Campos del Lille, legato al tecnico Jardim e molto vicino al famoso agente Jorge Mendes, e Gianluca Petrachi del Torino, che ha un contratto in scadenza con i granata nel 2020. Nessun contatto invece con Massimiliano Mirabelli ex ds del Milan che potrebbe trovare spazio a Bologna.