Roma, c’è l’offerta per Pau Lopez: il Betis rifiuta 20 milioni

Il mercato della Roma si muove. La giornata di oggi è stata molto particolare per i giallorossi, tra la conferma dell’addio di Totti e l’interessamento concreto del Napoli per Manolas. La dirigenza capitolina, però, studia le mosse da effettuare anche in entrata. Per la porta piace molto Pau Lopez, classe ’94 del Betis Siviglia: come riporta Sky Sport, infatti, la Roma ha avanzato un’offerta agli spagnoli. La proposta di ben 20 milioni di euro, però, è stata rifiutata dagli andalusi, che hanno anche aggiunto come il portiere sia incedibile. Per far cambiare idea al Betis servirà una cifra ben più alta.