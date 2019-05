Roma, Baldini vota Fonseca: il portoghese scala posizioni, a breve nuovo contatto

Il futuro della panchina della Roma continua a essere in bilico. Dopo l’addio di Ranieri e i no di Sarri, Gasperini e Conte, la rosa dei nomi papabili si conta ad ora cinque nomi. Petrachi spinge per Mihajlovic, Totti vorrebbe Gattuso, ma Baldini vota Paulo Fonseca. Come riporta calciomercato.com, il consulente giallorosso ha messo in pole l’allenatore portoghese dello Shakthar Donetsk, con cui ci sarà un nuovo contatto entro domenica. Alla fine dovrebbe spuntarla proprio lui, che ha affrontato lo scorso anno la Roma negli ottavi di Champions League, punito dal gol di Dzeko all’Olimpico. Restano dietro, invece, i nomi di De Zerbi e Bordalas.