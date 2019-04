Roma, avanti tutta per Tonali: il Brescia chiede Antonucci e Riccardi

La Roma continua a inseguire Sandro Tonali. Il “nuovo Pirlo”, come lo hanno soprannominato da più parti, fa gola da tempo al club di pallotta, che già la scorsa estate si era interessato alla sua situazione. Come riporta tuttomercatoweb, i giallorossi avrebbero mosso i primi passi per portare il giovane a Trigoria. Dal canto suo, il Brescia avrebbe messo gli occhi su Antonucci e Riccardi, due dei giovani più promettenti di casa Roma. Per quanto riguarda l’esterno oggi in prestito al Pescara, i giallorossi non sarebbero del tutto convinti a lasciarlo andare in prestito.