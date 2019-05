Roma alla ricerca del nuovo portiere: occhi su Vlachodimos del Benfica

La Roma pensa al portiere della prossima stagione e guarda in Portogallo. Secondo quanto riporta Andrea Pugliese su gazzetta.it, i giallorossi hanno messo gli occhi su Odisseas Vlachodimos, estremo difensore 25enne di proprietà del Benfica. Da Trigoria non è stata ancora formalizzata un’offerta ufficiale ai portoghesi, ma il portiere greco (nato in Germania) potrebbe anche essere il primo colpo di Gianluca Petrachi in giallorosso. La concorrenza non è certamente poca. A settembre, ad esempio, si era parlato di un interessamento del Bayern, ma anche dell’attenzione di Arsenal, Chelsea e Newcastle. Nel frattempo, però, il Benfica si sta muovendo per un suo sostituto e sembra ad un passo dall’accordo con Jasper Cillessen del Barcellona. Il problem è la valutazione dei portoghesi: circa 20 milioni di euro. La Roma difficilmente potrà arrivare a quella cifra, ci si metterà eventualmente a tavolino per trovare la formula giusta, anche per abbassare eventualmente il prezzo iniziale.