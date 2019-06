Radu allontana la Roma: “Mi piacerebbe rimanere al Genoa”

Ionut Radu, portiere del Genoa, è stata una delle rivelazioni più importanti dello scorso campionato, sebbene un inizio complicato e in salita. Sul giovane romeno era piombata anche la Roma, alla ricerca di un estremo difensore di prospettiva da far crescere nella Capitale. Il ragazzo ha parlato a tuttomercatoweb.com sulle sue prospettive future. Queste le sue parole:

“È una grande soddisfazione per me essere convocato dalla Nazionale maggiore della Romania. Non mi aspettavo di fare una stagione così importante, sono veramente contento”.

Che annata ha vissuto?

“C’è stata grandissima sofferenza e tensione, ma sono felice per la salvezza. Abbiamo raggiunto l’obiettivo all’ultima giornata, ma la cosa importante era riuscirci.

A livello personale sono cresciuto tantissimo fisicamente e mentalmente, ho lavorato sodo e i risultati si sono visti”.

Le piacerebbe restare un altro anno a Genova?

“Mi piacerebbe, sono sicuro che crescerò ancora tanto”.

Cosa pensa del nuovo allenatore rossoblù Andreazzoli?

“Non lo conosco, ma per quello che ha fatto all’Empoli mi sembra un grande allenatore e una grande persona”.