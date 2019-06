Panchina Roma, ormai è corsa a due tra De Zerbi e Fonseca: entro martedì la decisione

Roberto De Zerbi o Paulo Fonseca, sono loro quelli rimasti in corsa per la panchina giallorossa, come riporta Sky Sport, ed entro martedì da Trigoria arriverà la decisione finale.

De Zerbi è il favorito, perché italiano e non avrebbe bisogno di adattamento. Ed in più ha una personalità molto forte, caratteristica necessaria per ricostruire il gruppo.

I contatti con i due tecnici proseguiranno fino all’inizio della prossima settimana per capire bene su chi puntare. Da lì la decisione: serve iniziare a pianificare una stagione che per la Roma diventa già “alle porte”.