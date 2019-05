Newcastle, Benitez incontra il club e allontana la Roma: “Spero che andremo avanti insieme”

“We want you to stay, we want you to stay” è il coro di ieri dei tifosi del Newcastle per Rafa Benitez dopo la vittoria per 4-0 in casa del Fulham. “Vogliamo che tu resti”, un attestato di stima non scontato ma che deve fare i conti con la realtà. I Magpies sono arrivati al 13° posto con 45 punti e il tecnico spagnolo ha commentato così la stagione appena conclusa alla BBC: “Alla fine è stato un anno davvero di successo. I fan sono stati fantastici, voglio dare loro qualcosa in cambio. Vedo un potenziale enorme in questo club e spero che si possa fare qualcosa per andare avanti insieme”.

FUTURO – Benitez, accostato in questi ultimi giorni alla Roma per il dopo Ranieri, chiede delle garanzie e non chiude le porte al Newcastle. Questa settimana ci sarà un incontro con la società, più nello specifico con il proprietario Mike Ashley. “Ci vedremo e cercheremo di capire a che punto siamo” ha detto lo spagnolo che ha un contratto in scadenza a fine stagione. I giallorossi continuano a monitorare a distanza la situazione, con Gasperini che resta in pole per la panchina capitolina. Attenzione, però, a eventuali stravolgimenti oltremanica che potrebbero riaprire la pista che porterebbe all’ex allenatore, tra le tante, di Real Madrid, Liverpool, Inter e Napoli.