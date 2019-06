Nazionale, Barella: “Le offerte fanno piacere, il mercato è aperto per me”

Nicolò Barella apre le porte al mercato. Il centrocampista del Cagliari – accostato negli scorsi mesi sia alla Roma che all’Inter – è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano: “Le offerte sono cose che fanno piacere, perché vuol dire che sto lavorando bene. Può essere che vada via, il mercato è aperto per me, ma adesso penso solo alla Nazionale e all’Europeo Under 21. Poi il resto lo lascio fare al procuratore, ho messo il cellulare in modalità silenzioso (ride, ndc). Ho salutato i compagni e i dirigenti del Cagliari come al solito, come ho sempre fatto anche quando ero stra sicuro di restare. Adesso devo restare concentrato sul campo, perché questo è il mio lavoro”.