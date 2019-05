Napoli, parla l’agente di Hysaj e Mario Rui: “Andranno via, per entrambi idea Roma”

Mario Rui e Hysaj potrebbero presto lasciare Napoli. Oggi il loro agente, Mario Giuffredi, è intervenuto prima ai microfoni di Radio Kiss Kiss e poi a quelli di Radio Marte per parlare del futuro dei suoi assistiti. Per entrambi il procuratore ha parlato di un’ipotesi Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

“Credo che Hysaj andrà via, vuole provare nuove esperienze, con l’arrivo di Di Lorenzo i terzini sono tre, Malcuit è arrivato l’anno scorso e non credo verrà ceduto, e quindi sicuramente Hysaj andrà via. Ci sono diverse soluzioni in Italia. Al Milan sono coperti in quel ruolo con Conti e Calabria, se Sarri andrà alla Roma potrebbe essere un’idea. Dopo quattro anni e dopo quello che ha passato quest’anno è giusto che Hysaj cambi aria. È un giocatore su cui in passato l’Atletico Madrid ha sempre chiesto informazioni ma anche altre squadre. Andrà via da Napoli sicuramente, verso un club importante. Mentre per Mario Rui personalmente mi dispiace, perché nelle due stagioni a Napoli ha fatto bene e mi sarebbe piaciuto vederlo ancora un altro anno in azzurro, anche perché non credo che troveranno un terzino più forte di lui. Anche lui è giusto che cambi aria per quello che ha passato e per quello che si è creato a livello ambientale su lui. Le squadre non mancano: Milan o Roma o anche il Torino, perché all’allenatore piace. E anche il Benfica è una destinazione a lui gradita“.