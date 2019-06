Milan, offerti 16 milioni alla Fiorentina per Veretout: i viola chiedono di più

Il Milan tramite Maldini ha messo sul piatto una prima offerta da 16 milioni più bonus per Veretout, il centrocampista che piace tanto anche alla Roma. Difficile – riporta Sport Mediaset – che si possa chiudere a queste condizioni, dato che la Fiorentina ha recentemente rifiutato 27 milioni dal Napoli, ma non è detto che non si possa arrivare alla fumata bianca nei prossimi giorni. Il club giallorosso continua ad osservare interessato l’evoluzione della vicenda in attesa di liberarsi dei paletti del fair play finanziario del 30 giugno.