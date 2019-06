Milan, incontro con l’agente di Mario Rui e Veretout

Il Milan accelera sul mercato: oggi nella sede rossonera si è presentato Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Veretout, per portare avanti il doppio affare. In particolare, riporta ilmessaggero.it, i rossoneri sono interessati al centrocampista francese messo sul mercato dalla Fiorentina e che piace anche alla Roma. I colloqui per il terzino sinistro del Napoli riprenderanno, invece, dopo le cessioni degli altri esterni (Laxalt, Strinic, Rodriguez). In uscita anche Donnarumma, sul taccuino del Psg e dello United.