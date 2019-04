Mercato, tutti pazzi di Fabio Silva: anche la Roma sul giocatore

Fabio Silva, attaccante delle giovanili del Porto, si è messo in mostra in questa stagione durante la Youth League. Ieri il giovane centravanti era in campo nel 3-1 dei lusitani contro il Chelsea, successo che è valso la vittoria finale della competizione. Come riporta Don Balon, sarebbero molte le squadre interessate al talento classe 2000. Tra i club che starebbero monitorando il ragazzo ci sarebbe anche la Roma, ma la concorrenza è spietata e lo dimostra il fatto che anche Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid, PSG, Bayern Monaco, Lipsia, Monaco e Barcellona lo seguano con attenzione.