Mercato, Schick convince la Roma: Monchi congela il prestito

Finalmente Patrik Schick. All’ottava partita di fila da titolare il ceco tira fuori la partita che può cambiare la sua stagione. In procinto di lasciare la Roma a gennaio in prestito, con la prestazione e il gol di ieri il ceco ha dimostrato di poter dire la sua anche a Trigoria. Come riporta calciomercato.com, anche Monchi avrebbe deciso di bloccare ogni discorso di addio per gennaio. Schick sembrava pronto a partire, con la Samp che lo avrebbe riaccolto a braccia aperte, ma dopo il match con il Sassuolo il ds ha deciso di congelare ogni trattativa.