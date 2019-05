Mercato Roma, Zidane promuove Llorente: “Deve giocare di più”

Il talento blancos Marcos Llorente è da tempo uno dei giovani più importanti che si sono segnalati nel Real Madrid. Sul ragazzo ci sarebbe anche la Roma, che starebbe monitorando la situazione del madridista. Sul ragazzo è tornato a parlare in conferenza stampa Zinedine Zidane. Queste le sue parole:

“Un mese fa ho detto che l’ho sempre amato come giocatore. Ma dopo due anni ha bisogno di giocare, lo merita. Devo essere onesto con i calciatori. Ha giocato bene nel suo anno all’Alaves dove ha avuto continuità. Nessuno può dirmi che non gli ho dato la possibilità di giocare, ha giocato di meno perché ci sono molti giocatori importanti. In una squadra ci sono sempre giocatori che giocheranno di meno rispetto ad altri“.