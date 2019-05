Mercato Roma, Urzi piace anche alla Lokomotiv Mosca: c’è una clausola da 20 milioni

La Roma guarda in Argentina in vista del futuro. Secondo quanto riporta calciomercato.it, il club giallorosso e la Fiorentina sono sulle tracce di Agustin Urzi, ala sinistra classe 2000 di proprietà del Banfield. Le due squadre italiane hanno già inviato i propri emissari in Polonia per seguire il calciatore nelle gare del Mondiale Under 20, ma non sono le uniche interessate: oltre a Inter, Sampdoria e Torino, anche la Lokomotiv Mosca avrebbe chiesto informazioni al club argentino per Urzi. Il calciatore ha un contratto con il Banfield fino al 2023 e ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.