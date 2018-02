Mercato Roma, Torreira: “Voglio crescere ancora e giocare nei migliori campionati del mondo”

In estate la Roma potrebbe davvero dare il via alle grandi manovre e Monchi ha già in mente diversi calciatori. Tra questi c’è un vecchio pallino come Lucas Torreira, uno dei migliori centrocampisti in questa stagione di Serie A, che però piace anche a Inter e Napoli. L’uruguaino, su cui pende una clausola da 25 milioni, ha parlato in patria del suo futuro a Universal 890 Am: “Voglio continuare a crescere e giocare nei migliori campionati del mondo. In campionato stiamo andando bene, sono cinque partite che non subiamo una sconfitta e vogliamo arrivare in Europa League. È questo il nostro obiettivo”.

Sul Mondiale: “A marzo potrebbe essere l’ultima occasione per essere convocato per la Coppa del Mondo, con Ramirez spesso ne parliamo e mi da sempre molti consigli. In carriera ho sempre giocato in questo ruolo, per tre anni poi sono stato schierato davanti alla difesa. Non ho un riferimento particolare, cerco però di cogliere le qualità degli altri giocatori che giocano in questa posizione. Il sostegno del pubblico è importante, quando giochiamo in casa, essendo le tribune molto vicine lo sentiamo. In Italia il calcio è molto importante, per questo motivo l’uscita della nazionale azzurra dai Mondiali è stata un duro colpo”.