Dopo le parole al miele dei giorni scorsi spese in prima persona per la Roma, si torna oggi a parlare di Medhi Benatia. Non soltanto il giallorosso nel passato, ma anche probabilmente nel futuro. Secondo quanto riferisce infatti la giornalista portoghese esperta di mercato Claudia Garcia, il difensore marocchino in forza attualmente all’Al-Duhail potrebbe rientrare nel mirino della Roma, che insieme ad altri club europei avrebbe effettuato dei sondaggi per il centrale.