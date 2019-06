Mercato Roma, tentativo per Zappacosta

Gianluca Petrachi sta già lavorando da qualche giorno per la Roma, pur non avendo ancora annunciato ufficialmente il matrimonio con i giallorossi. Il ds salentino vuole rinforzare la rosa, provando magari a convincere i giocatori scoperti e valorizzati al Torino. Tra questi c’è Davide Zappacosta, terzino attualmente al Chelsea voluto da Antonio Conte ai Blues. L’ex granata sta trovando poco spazio a Londra e l’estate scorsa sembrava a un passo dalla Lazio. Come riporta calciomercato.com, la Roma proverà a chiedere l’esterno al Chelsea: il nodo sta nel blocco del mercato ai danni dei londinesi, che quindi potrebbero decidere di rifiutare ogni offerta, non potendo sostituire i calciatori che vengono ceduti.