Mercato Roma, ten Hag: “L’interesse delle big è bello, ma all’Ajax sto bene”

“L’interesse di club come Barcellona, Bayern Monaco o Chelsea è veramente bello, ma io ho ancora un contratto qui e mi sto divertendo tanto. Per questo, al momento, per me non esiste alcun problema”. Erik ten Hag respinge le voci sul suo futuro che lo volevano lontano dall’Ajax al termine di una stagione comunque memorabile. Il tecnico olandese pochi giorni fa è stato accostato anche alla Roma, con le indiscrezioni che parlavano addirittura di un incontro. L’allenatore dei lancieri, però, non sembra avere intenzione di muoversi: “Lo ripeto, non sto pensando di andare via. All’Ajax mi sento bene e posso dire che stiamo già lavorando per il futuro. Lotteremo per tenere i nostri giocatori migliori, ma so che sarà parecchio difficile. Non potremo accontentare tutti dal punto di vista contrattuale, sarebbe da ingenui pensare una cosa simile”. Queste le dichiarazioni nella conferenza stampa prima della partita contro il De Graafschap.