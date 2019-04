Mercato Roma, Tatarusanu rifiuta il rinnovo col Nantes: può arrivare a parametro zero

Porte girevoli in casa Roma. Con Olsen che ormai è stato superato nelle gerarchie da Mirante, la dirigenza comincia a pensare ad una rivoluzione anche tra i pali per la prossima stagione. L’obiettivo principale è Cragno del Cagliari, che arriverebbe per fare il numero uno. Intanto i giallorossi potrebbero cautelarsi con Tatarusanu: il portiere ex Fiorentina, ora al Nantes, secondo il portale rumeno Gazeta Sporturilor avrebbe rifiutato il rinnovo con i francesi e potrebbe così arrivare a parametro zero. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2019 e grazie all’amicizia con Lobont e al suo vecchio allenatore Ranieri, sogna di tornare in Italia.