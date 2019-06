Ufficializzato l’allenatore la Roma è al lavoro per la campagna acquisti. Come riporta tuttomercatoweb.com, Paul Onuachu piace molto in Serie A e in particolare ai giallorossi. Petrachi è da lungo tempo un estimatore della punta che gioca in Danimarca, più precisamente nel Midtjylland. Attenzione, però, anche al Bologna che cerca un centravanti di fisico e qualità e che lo avrebbe individuato proprio nel venticinquenne di Oweru.