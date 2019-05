Mercato, Roma su Conte ma il tecnico preferisce l’Inter

Il futuro di Antonio Conte è in stand-by. L’offerta della Roma c’è: un triennale a nove milioni a stagione. Come riporta Sport Mediaset, però, anche l’Inter vorrebbe l’ex Chelsea e lo stesso tecnico preferirebbe il club nerazzurro per il prossimo anno. Nel frattempo anche grazie ai buoni uffici di Buffon, l’allenatore di Lecce si starebbe offrendo al Psg dove però in vantaggio resterebbe Mourinho. Da escludere, invece, la pista che porterebbe Conte al Milan per il post Gattuso.