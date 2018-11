Mercato Roma, stampa inglese: in estate lo United vuole pagare la clausola di Pellegrini

Il Manchester United pazzo di Lorenzo Pellegrini. I Red Devils seguono da tempo il centrocampista della Roma, che in questa stagione sembra essersi sbloccato infilando una prestazione convincente dietro l’altra. Mourinho ha puntato l’ex Sassuolo da tempo, vuole strapparlo a tutti i costi alla Roma: è il profilo perfetto per la società inglese, giovane e ‘portatore sano’ di potenziale plusvalenza. Lo United pensava a lui per la finestra di gennaio, ma secondo il Daily Mirror le prospettive sono cambiate completamente dopo aver scoperto che in estate sarà possibile sfruttare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Una possibilità che, come riporta il tabloid inglese, non ci sarà invece nella finestra invernale. Proprio in previsione dell’estate la Roma sta provando in tutti i modi a rinnovare il contratto di Pellegrini eliminando la clausola.