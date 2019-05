Mercato Roma, si complica Mancini: occhi su Colley e Nkoulou

Conte ha detto no, Petrachi è ancora in bilico. La Roma deve ricostruire il suo staff per potersi dedicare concretamente al mercato, eppure a Trigoria c’è ancora Massara che continua a pianificare il futuro. L’incognita, legata soprattutto alla Champions League, si chiama Manolas: se dovesse lasciare i giallorossi dovrebbero correre ai ripari. Come riporta Tuttomercatoweb si complica la pista che posta a Mancini dell’Atalanta, mentre piacciono i profili di Omar Colley della Sampdoria, disastroso però nelle ultime due uscite, e Nicolas Nkoulou, che invece insieme a Izzo ha fatto benissimo in stagione con il Torino di Mazzarri.