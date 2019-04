Mercato Roma, sfida tedesca per Schick: Dortmund favorito sul Lipsia

L’amore tra la Rome e Patrik Schick non è ancora decollato. Dopo due stagioni, il talento ceco non è ancora riuscito a mostrare il suo potenziale. Ecco perché l’ipotesi di un suo addio anticipato non è poi così remota. Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, sul classe ’96 ci sarebbero due club di Bundesliga, il Lipsa (che sabato era a Marassi per seguire la sua partita) e il Borussia Dortmund. I gialloneri, che avevano cercato il giocatore ai tempi della Samp, sembrano favoriti. Difficile immaginare una cessione nella prossima estate però. Infatti, se la Roma cedesse Schick prima del 1 febbraio 2020, dovrebbe riconoscere alla Samp il 50% del guadagno, con un minimo garantito di 20 milioni di euro.