Mercato Roma, scout dell’Arsenal all’Olimpico per Under: Monchi chiede 50 milioni

Gli occhi dell’Arsenal su Cengiz Under. Il turco piace tanto in Europa e, nonostante un momento non del tutto positivo con la Roma, continua a essere monitorato da vicino. Come riporta il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, all’Olimpico durante Roma-Inter ci sono anche i Gunners, che hanno inviato degli scout per visionare il giocatore. Continua dunque il corteggiamento dei londinesi, che non avranno però vita facile. Per cedere il giocatore infatti Monchi chiede non meno di 50 milioni di euro. Per questo motivo, una sua partenza a gennaio sembra da escludere.