Mercato Roma, scout del Tottenham all’Olimpico per visionare Zaniolo

Il futuro della Roma è tutto da scrivere e molto si deciderà nelle prossime due giornate di campionato. Come ammesso da Claudio Ranieri, la società potrebbe essere in attesa di conoscere la posizione in classifica prima di mettere in atto la strategia di mercato. Intanto, come scrive il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, l’interesse del Tottenham per Zaniolo non si placa. Alcuni emissari del club finalista di Champions avrebbero assistito alla sfida tra Roma e Juventus proprio per osservare da vicino il numero 22 romanista e scrivere un altro report per il club. La possibilità di un’offerta in arrivo da parte degli Spurs è concreta. Per Zaniolo, ancora in attesa di un incontro per il rinnovo con la Roma, sarà una lunga estate.