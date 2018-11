Mercato Roma, Schick potrebbe tornare alla Sampdoria

Patrik Schick potrebbe presto lasciare la Roma. Destinazione Marassi, sponda blucerchiata. Un ritorno, insomma, che avrebbe del clamoroso, ma che potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Il ceco continua a deludere, soprattutto in relazione a quanto investito dalla dirigenza giallorossa per averlo. Così Monchi sta valutando l’idea di lasciarlo andare, magari fino a fine stagione, nella speranza di ritrovare poi un giocatore rigenerato. A Genova infatti Schick troverebbe un ambiente che lo ha lanciato e protetto e un allenatore come Marco Giampaolo bravo ad esaltarne le caratteristiche.

Una trattativa ancora tutta da definire, come riporta oggi il Secolo XIX. La dirigenza giallorossa dovrebbe infatti trovare prima un valido sostituto in attacco. A complicare le cose potrebbe anche esserci la vicenda del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 2,6 milioni di euro nel corso di un’indagine che coinvolge altre cinque persone.