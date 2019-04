I due anni di Patrik Schick alla Roma non sono stati certo quelli che si aspettavano il calciatore e il club dopo il suo arrivo nella Capitale come acquisto più oneroso della storia del club. Secondo quanto scritto da calciomercato.com, il centravanti ex Samp potrebbe lasciare Trigoria in estate e tra le società interessate ce ne sarebbero diverse di Bundesliga tra cui il Lipsia. L’ultima parola, però, spetterà sempre al futuro allenatore della Roma.