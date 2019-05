Mercato Roma, Sarri: “Resto in Premier, qui c’è il meglio del meglio”

È spiccata nella seconda parte del campionato la stagione del Chelsea di Maurizio Sarri. L’obiettivo della qualificazione in Champions League raggiunto e una finale di Europa League da giocare contro l’Arsenal. L’ex tecnico del Napoli, accostato alla Roma come uno dei candidati a prendere l’eredità di Claudio Ranieri sulla panchina dei giallorossi nella prossima stagione, ha chiarito sul proprio futuro: “Penso al lavoro anche quando non lavoro e resto in Premier League dove c’è il meglio del meglio”.