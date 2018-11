Mercato Roma, Rugani non lascerà la Juventus a gennaio

La Roma segue da vicino Daniele Rugani. L’ex giovane prodigio dell’Empoli non è riuscito a imporsi con i campioni d’Italia e ora ragiona su un addio. I giallorossi ci pensano, ma i 30 milioni chiesti dalla Juventus sono troppi. Come riporta Goal.com, i bianconeri comunque non sembrano intenzionati a privarsi dell’azzurro, almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio. Allegri e Paratici preferiscono non mettere mano ad un reparto delicato come la difesa, rimandando ogni discorso sul mercato alla prossima estate.