Mercato Roma, rifiutati 35 milioni per Under. Il Chelsea gioca la carta Christensen

Nonostante un inizio di stagione tra luci e ombre, il talento di Cengiz Under ha scatenato già da tempo l’interesse di molti club, a maggior ragione dopo la magia di ieri contro l’Inter. Oltre al Bayern Monaco, soprattutto in Inghilterra stanno osservando con insistenza l’esterno turco. Come riporta il Daily Mirror, in questo senso la lotta sarebbe tra Arsenal e Tottenham, con i Gunners che hanno sorpassato i rivali londinesi. Inoltre i giallorossi avrebbero anche già rifiutato un’offerta da ben 35 milioni di euro. Su Under ci sono anche United e Barcellona, ma attenzione al Chelsea di Maurizio Sarri. Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Turchia, i Blues sarebbero pronti a giocare la carta Christensen, difensore che finirebbe alla Roma come parziale contropartita tecnica nell’affare.