Mercato Roma, Rabiot ha scelto il Barcellona: ultimo ostacolo le richieste della madre

Adrien Rabiot è destinato a restare solo un sogno per la Roma. Il francese si è promesso al Barcellona, e tutto porta a pensare che il matrimonio si farà, se non a gennaio, a giugno prossimo. Come riporta El Mundo Deportivo, l’ultimo ostacolo che sta dando non pochi grattacapi alla dirigenza blaugrana sarebbe rappresentato dalle richieste della madre/agente del giocatore, ancora una volta protagonista come quando spinse Sabatini a far saltare il trasferimento in giallorosso. La signora Veronique sarebbe ferma nelle sue richieste di garanzie economiche e tecniche. Rabiot non andrà a Barcellona se non sarà sicuro del posto da titolare. Questa richiesta per la Roma fu un problema, tanto da far saltare tutto. Vedremo se in Catalogna saranno più flessibili.